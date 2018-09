Snowflake Computing, l’entrepôt de données développé pour le cloud a nommé Thomas Tuchscherer au poste de Chief Financial Officer (CFO). Il est responsable de tous les aspects de l’organisation financière de la société et reporte directement au directeur général, Bob Muglia. Cette nomination est une création de poste.

Thomas Tuchscherer travaille dans le secteur des technologies depuis près de 20 ans en Amérique du Nord et en Europe. Avant Snowflake, il a passé huit ans chez Talend dont il était le CFO depuis 2012. Avant de rejoindre Talend, il a occupé des postes de direction dans les domaines des finances et de la stratégie chez SAP, Business Objects et Cartesis.

« Thomas est un ajout important pour l’équipe de Snowflake », déclare dans un communiqué Bob Muglia. « Il apporte une combinaison d’expertise dans le domaine financier, de vision stratégique et une expérience mainte fois démontrée à gérer la croissance sur les marchés privés et publics. Il sera un immense atout pour l’avenir de Snowflake. En outre, il est un vétéran de l’industrie des données, issu de l’un de nos partenaires technologiques, Talend. Je suis ravi de l’avoir parmi nous pour aider Snowflake à naviguer dans cette phase de croissance rapide et d’expansion mondiale. »

Originaire d’Alsace, Thomas Tuchscherer vit dans la Silicon Valley et sera basé au siège de Snowflake qui est situé à San Mateo.