Le think tank français The Shift Project lance un site baptisé Comprendre2050.fr, en collaboration avec l’association négaWatt et l’Ademe.

Ce site web contient plus de 150 décryptages thématiques et décline des scénarios de transition énergétique possibles d’ici à 2050. Il contient également un glossaire de tous les termes clés de la transition, des visuels et des infographies. Plus de 5.000 pages de publications ont été synthétisées pour être facilement lues et comprises.

Parmi les thématiques abordées : Quelle évolution de la consommation électrique pour une France bas carbone ? Quelle croissance économique au cours de la transition et quelles limitations sur ces résultats ? Quelle place pour le secteur du numérique dans la transition ? Comment maitriser l’impact matériaux du numérique ? Le numérique pourrait-il être une opportunité pour la transition ?

A l’heure où le numérique représente 2,5% de l’empreinte carbone de la France et plus de 10% de sa consommation électrique, cette mine d’informations disponible en open source au sein de ce site s’avérera précieuse pour toute personne œuvrant dans l’IT et la distribution informatique.