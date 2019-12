Apollo Global Management souhaite absolument acquérir Tech Data. Le fonds d’investissement vient en effet de porter à 6 milliards de dollars son offre d’acquisition qui était initialement de 5,4 milliards de dollars. Il s’aligne ainsi sur une offre concurrente portée par un investisseur dont le nom n’est pas révélé. Une clause de « go-shop », incluse dans la proposition initiale permet en effet à un autre candidat de surenchérir jusqu’au 9 décembre à 23h59. Bien que peu probable, le dépôt d’une nouvelle proposition supérieure n’est donc pas à exclure.

L’avenant déposé par Apollo porte le montant de son offre à 145 dollars par action versés en espèces, au lieu de 130 dollars dans l’accord initial, soit une augmentation de 11,5%. Cela représente par ailleurs une prime de 30,2% par rapport au cours de clôture de l’action ordinaire du grossiste en date du 15 octobre 2019, dernier jour de bourse précédant la publication d’une information concernant l’éventualité d’une transaction.

Le conseil d’administration du grossiste a aussitôt accepté la nouvelle offre d’Apollo. « Le conseil d’administration de Tech Data a approuvé à l’unanimité l’avenant et recommande aux actionnaires de Tech Data de voter en faveur de la transaction. La transaction n’est soumise à aucune condition de financement et devrait être finalisée au cours du premier semestre de l’année civile 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles », indique un communiqué de la société.

Précisons que l’offre concurrent avait été déposée le 23 novembre, trois jours avant la publication des résultats trimestriels de l’entreprise de Clearwater.

A l’issue du troisième trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 9,12 milliards de dollars. C’est 2% de moins que les 9,34 milliards de dollars engrangés un an plus tôt. L’Europe a enregistré des revenus de 4,62 milliards de dollars, soit 51% du chiffre d’affaires total. C’est 6% de moins qu’à l’issue du troisième trimestre 2018. A taux de change constants, la baisse est de 2%. Le bénéfice net consolidé est de 90,77 millions de dollars, contre 114,22 millions de dollars un an plus tôt, soit une baisse de 20,5%.

« Nous avons enregistré de solides résultats au troisième trimestre tout en continuant de mettre en œuvre notre stratégie et nos mesures d’optimisation du portefeuille », déclare dans un communiqué financier le CEO de l’entreprise, Rich Hume. « Au troisième trimestre, nous avons également annoncé notre intention d’acquérir DLT Solutions, un agrégateur de logiciels et de solutions cloud de premier plan axé sur le secteur public américain. Cette acquisition reflète notre stratégie visant à générer davantage de valeur, à savoir renforcer notre portefeuille de bout en bout et accélérer nos capacités en matière de technologies de nouvelle génération. »