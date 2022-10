La marque Tech Data disparaît en Europe suite à la fusion entre Tech Data et Synnex Corporation en septembre 2021. Le changement de marque s’applique également à l’Amérique latine et aux Caraïbes.

« Nous allons redoubler d’efforts pour apporter une plus grande valeur ajoutée aux partenaires de notre écosystème », déclare Rich Hume, le PDG de TD Synnex, dans un communiqué, en rappelant que le grossiste informatique emploie désormais 22.000 collaborateur·rice·s à travers le monde.

Tech Data et Synnex ont détrôné Ingram Micro de son titre de plus grand distributeur informatique au monde lorsque les deux sociétés ont uni leurs forces l’an dernier dans le cadre d’une transaction de l’ordre de 7,2 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires annuel du mastodonte TD Synnex est de plus de 60 milliards de dollars.