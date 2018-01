L’éditeur intégrateur de solutions de gestion de la performance opérationnelle des entreprises Talentia Software annonce l’acquisition de la société suisse Addedo. Basée à Zoug en Suisse allemande Addedo est une société de conseil en déploiement, maintenance et support opérationnel de solutions de gestion de la performance financière (consolidation, budgétisation, planification budgétaire, reporting financier et analyse). La société est par ailleurs revendeur et intégrateur des solutions IBM Cognos et Longview, proposant à ses clients des services de mise en œuvre, de maintenance et de suivi.

Générant un chiffre d’affaires proche de 11 millions d’euros pour environ 254 collaborateurs, Addedo revendique près de 200 clients dont une part significative d’entreprises cotées. La société dispose de bureaux en Allemagne et au Canada. Addedo poursuivra son activité sous sa marque,

Ayant réalisé plus de 55 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2016, Talentia Software a aujourd’hui une présence directe en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Grèce. Cette opération de croissance externe lui permet de développer son activité dans les pays couverts par Addedo, et d’ouvrir prochainement des bureaux Talentia Software en Allemagne et en Suisse. Cette acquisition vient également renforcer l’expertise de ses équipes sur la ligne de produits Financial Performance.

Epaulé par son équipe de direction actuelle, le président d’Addedo Michael Kempter sera en charge de la direction des activités de Talentia Software dans la région DACH (Allemagne Suisse Autriche) et des nouvelles activités en Amérique du Nord, tout en continuant d’assumer la présidence de sa société. Il intègre le comité exécutif de Talentia Software et reporte directement à la présidente de Talentia Software, Viviane Chaine-Ribeiro.

« Cette acquisition marque une nouvelle étape dans notre stratégie de croissance externe et notre volonté de renforcer notre présence sur un marché en plein essor. Elle nous permet d’accélérer notre croissance sur des pays tels que la Suisse et l’Allemagne et de mettre un pied sur le marché nord-américain où Addedo s’est récemment implanté. Nous sommes ravis d’accueillir Addedo, qui a démontré ces dernières années une croissance continue, et de bénéficier aujourd’hui de sa connaissance marché et son expertise avérée dans le domaine de la performance financière. Cette opération sera créatrice de valeur tant pour nos clients que nos collaborateurs », commente dans un communiqué Viviane Chaine-Ribeiro.