Talend Cloud est désormais disponible sur la marketplace d’Amazon Web Services (AWS). La plateforme d’intégration de données qui prend en charge les environnements multiclouds et hybrides a en effet été optimisée pour le cloud d’Amazon et prend en charge de plus de 70 services AWS comme Amazon Redshift, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon EMR, et Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Talend Cloud vient ainsi s’ajouter à Stitch Data Loader sur la place de marché de la firme de Seattle.

« Nous sommes heureux de compléter notre offre disponible sur la marketplace d’AWS, avec Stitch Data Loader plus tôt cette année, et désormais Talend Cloud. Les clients désirent bien souvent acheter via la marketplace d’AWS, et c’est une excellente opportunité pour nous d’étendre notre présence sur le marché », déclare dans un communiqué Michael Pickett, vice-président en charge du développement commercial et de l’écosystème de Talend. « Nous nous réjouissons d’étendre notre relation avec AWS. Nous pouvons ainsi offrir une expérience vraiment transparente à nos clients utilisant Talend Cloud dans un environnement AWS. »