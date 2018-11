Talend va dépenser 60 millions de dollars en numéraire (sous réserve de certains ajustements) pour acquérir Stitch, un spécialiste de l’intégration de données en libre-service. Cette opération apporte à Talend, à la fois une solution pour adresser le marché des data warehouses dans le cloud, et un mécanisme de vente directe pour attirer de nouveaux clients dans le cloud. « Stitch est un excellent complément qui nous donne une offre attrayante sur le marché, pour des intégrations simples et en libre-service vers les data warehouses dans le cloud », explique dans un communiqué Mike Tuchen, le CEO de l’éditeur de logiciels franco-américain . « En outre, nous pensons que Stitch sera un moyen efficace et à grand volume d’acquérir de nous nouveaux clients dans le cloud, à qui nous pouvons proposer nos solutions cloud de pointe pour l’intégration, la transformation, le nettoyage, la préparation et le catalogue de données. »

Cette acquisition devrait par ailleurs contribuer à renforcer la proposition de valeur de Talend auprès des partenaires de l’écosystème cloud, notamment les partenaires de data warehouse tels qu’AWS, Azure, Google et Snowflake. « Snowflake est heureux que deux de nos partenaires unissent leurs forces », commente ainsi le CEO de Snowflake, Bob Muglia. « La combinaison de Talend et de Stitch fournira aux clients de Snowflake des capacités d’intégration de données parmi les plus complètes et les aidera à transférer leurs charges de travail sur Snowflake en toute confiance. »

À la clôture de l’opération, prévue avant la fin de l’année, le cofondateur et CEO de Stitch, Jake Stein, rejoindra Talend en tant que vice-président senior de l’entité opérationnelle Stitch et reportera directement à Mike Tuchen.