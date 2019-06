Syntec Numérique, qui fête ce mois-ci son 50ème anniversaire, révise à la hausse ses prévisions de croissance pour 2019. Le syndicat professionnel table sur une progression du secteur numérique de 4,2% au lieu des 3,9% initialement prévus. De leur côté, 79% des entreprises du secteur envisagent une croissance de leur chiffre d’affaires. C’est le cas de 76% des ESN et des éditeurs de logiciels, et de 95 % des sociétés de conseil en technologies. La croissance est soutenue par les projets de transformation numérique, notamment les SMACS qui ont progressé de 14,5 % en 2018. Cette année, ces dernières, atteindront 29,8 % du marché logiciels et services et enregistreront une croissance de 15,7 %.

Les ESN devraient voir leurs revenus progresser de 3,3% estime Syntec Numérique. La croissance est portée par les secteurs « Banque Assurance Finance », « Services aux entreprises » et « Utilities », et plus particulièrement par les offres de services à forte valeur ajoutée comme la cybersécurité et l’intelligence artificielle/systèmes cognitifs. Le développement des offres cloud s’intensifie, avec une croissance prévue de 25 %, atteignant 22 % du chiffre d’affaires des ESN sur l’intégration et le conseil cette année.

Proposé désormais par 78% des éditeurs de logiciels, le SaaS devrait croître de 21 % et représenter 25 % du marché de l’édition soit 3,4 milliards d’euros, un chiffre en croissance de 5,8%. Les secteurs « Industrie », « Banque – Assurance – Finance » et « Services aux professionnels » contribuent à la croissance des éditeurs de logiciels. Les moteurs de l’édition sont les outils logiciels (+6,9%) et les logiciels applicatifs (+6,1%). Les logiciels d’infrastructure devraient quant à eux voir leur croissance ralentie et atteindre 3,9%, contre 4,5% en 2018.

Comme on l’a vu, 95% des sociétés de conseil en technologies prévoient une augmentation de leur chiffre d’affaires en 2019. L’accélération des prestations dans le domaine de l’ingénierie de process, l’accompagnement de la transformation des business model des clients industriels vers la vente de solutions, le développement de prestations dans le domaine des objets connectés (développement, sécurisation, gestion des objets, gestion des données …) sont les principaux moteurs de la croissance. Le développement du conseil en technologies est tiré par les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’énergie.