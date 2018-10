Suse annonce le lancement de la version 5.5 de Suse enterprise Storage. Basée sur la technologie Ceph Luminous, elle offre un environnement de stockage évolutif et résilient avec un cluster de stockage « software-defined » unifié qui prend en charge le stockage au niveau des objets, des blocs et des fichiers. Cette solution est destinée tout particulièrement aux applications de stockage en masse, de mise en conformité, d’archivage, de protection des données, de reprise après sinistre, de gestion de fichiers de données volumineux, de traitement du Big Data, de stockage HPC (High-Performance Computing), ainsi que de stockage sur le cloud et sur machines virtuelles. Cette nouvelle mouture de Suse Enterprise Storage bénéficie de nombreux enrichissements en termes de performances, de stabilité et d’administration, avec notamment des améliorations apportées à openATTIC et l’intégration à OpenStack.

La prise en charge en production de CIFS/Samba pour Ceph est également incluse, ce qui augmente la capacité de la solution à gérer les environnements non Linux, en particulier Windows. Par ailleurs, la version 5.5 prend en charge les déploiements Ceph hétérogènes (clients CephFS et RBD non Suse) et offre un niveau de sécurité accru avec la prise en charge intégrée du module de sécurité AppArmor pour le noyau Linux, tout en permettant au système d’informer les clients d’événements prédéfinis et configurés par l’utilisateur. La documentation est par ailleurs traduite dans de nouvelles langues afin de répondre au développement de Suse sur le marché mondial.