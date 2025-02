Après 23 ans de carrière chez Atos, Stéphane Richard rejoint Inetum France au poste de directeur général de Technologies Services. Il a pour mission de piloter la stratégie de croissance de cette ligne d’activité et d’aider les clients à optimiser leurs opérations IT. Il intègre le comité de direction et reportera à Normann Hodara, le PDG d’Inetum France.

Après un début de carrière comme ingénieur électronique chez Alcatel-Lucent puis un passage de 4 ans dans la branche aérospatial et défense d’Astek, Stéphane Richard avait rejoint Atos en 2002 comme responsable des ventes de la région Ouest. Il a ensuite occupé de nombreux postes et gravi les échelons pour occuper en 2021 le poste de CEO Technology Advisory & Customized Services (TS), dirigeant une équipe mondiale de 7.000 consultants.

« Je me réjouis de l’arrivée de Stéphane alors qu’Inetum France vient de finaliser avec succès la mise en place de sa nouvelle organisation orientée clients », commente dans un communiqué Normann Hodara. « Son expertise sera cruciale dans un marché en pleine transformation où les relations avec nos partenaires technologiques visent l’excellence pour délivrer toujours plus d’impact digital à nos clients ».

Stéphane Richard est diplômé d’un DESS de physique quantique à l’université de Nantes et s’est formé au management à EMLyon business school et au sein de l’Insead.