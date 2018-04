Orange Business Services vient de désigner Stefan Kanis au poste de directeur général d’Orange Cloud for Business, son entité dédiée aux activités de cloud computing. Stefan Kanis succède à Philippe Laplane qui avait créé Orange Cloud for Business il y a 5 ans.

Agé de 44 ans, Stefan Kanis, diplômé des Mines de Nantes en 1997, cumule 21 ans d’expérience au sein du groupe Orange. Il occupait jusqu’à présent le poste de directeur de l’exploitation des réseaux et des services de l’opérateur en France. Précédemment, il a notamment dirigé un service clients grand compte, ou encore contribué au lancement de l’IP TV dans plusieurs filiales.

Stefan Kanis reportera au directeur général adjoint du groupe en charge d’Orange Business Services, Thierry Bonhomme.

« Les opérateurs télécom maitrisent le réseau qui est l’essence même des activités de cloud computing. Cela nous place en position de challenger les plus grands acteurs de ce secteur », commente dans un communiqué Thierry Bonhomme. « Fort de sa solide expérience dans le réseau, Stefan saura mettre à profit cet ADN pour faire d’Orange Cloud for Business l’opérateur de services cloud de référence et répondre à l’ambitieuse stratégie du groupe sur ce marché. »

Orange Cloud for Business compte actuellement 1.600 collaborateurs en France et à l’international. L’entité propose une offre de services qui combine conseil, infogérance, services d’accompagnement, gouvernance, support et fourniture d’infrastructures, tout en restant agnostique en matière de technologies.