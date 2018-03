Orange Business Services a nommé Nadine Foulon-Belkacémi à la tête de sa direction Grands Clients. Elle remplace à ce poste depuis le 26 février Diana Einterz et prend ainsi la responsabilité des 200 plus grandes entreprises et administrations clientes d’OBS pour l’ensemble de leurs réseaux et de leurs services IT en France et à l’international. Elle s’appuie sur une équipe de 1.000 experts (ingénieurs d’affaire, vendeurs, professionnels des services…). Nadine Foulon-Belkacémi fait partie du comité exécutif d’Orange Business Services, dirigé par Thierry Bonhomme, directeur général adjoint du groupe Orange en charge de l’entité.

Diplômée de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris et de l’INSEAD, Nadine Foulon-Belkacémi a travaillé dans de nombreux secteurs d’activités (énergie, matériaux, composants électroniques, télécoms) et a occupé plusieurs postes à responsabilités au sein d’entreprises internationales telles que Nexans, Alstom, Alcatel ou encore Essilor avant d’entrer chez Orange en 2009. Après avoir dirigé les équipes techniques en charge du développement des produits et services de l’opérateur, elle était depuis plus de 4 ans directrice d’Orange pour le Nord de la France avec sous sa responsabilité 5.000 salariés. Elle s’est notamment attachée à développer les réseaux de télécommunication très haut débit mobile (4G) et fixe (FTTH).

« Qu’il s’agisse de transformer leurs réseaux, d’exploiter la valeur de leurs données ou encore de se prémunir des cyberattaques, de nombreux défis attendent les grandes entreprises françaises. Je suis convaincu que l’expérience terrain de Nadine et sa connaissance des enjeux technologiques, alliées à son exigence en matière de satisfaction client et ses compétences managériales, seront autant d’atouts pour aider nos clients à relever ces défis », commente dans un communiqué Thierry Bonhomme.