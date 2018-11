Opérant surtout sur le marché de la cybersécurité, Squad renforce son maillage sur la région Ouest en ouvrant une nouvelle agence à Nantes, après l’ouverture en début d’année d’un établissement à Rennes. L’objectif pour le cabinet de conseil et d’expertise consiste à accélérer sa croissance dans la région en s’entourant de nouveaux collaborateurs. Vingt-cinq recrutements sont d’ailleurs prévus en 2018 et 70 postes devraient être ouverts en 2019.

Squad est une société de conseil et d’expertise qui revendique depuis sa création en 2011, une très forte croissance autour de ses trois offres : cybersécurité, cloud et transformation digitale. Présente en France via sept agences (Paris, Aix-en-Provence, Sophia Antipolis, Toulouse, Nantes, Rennes et Lyon), elle compte 450 employés pour un chiffre d’affaires de plus de 35 millions d’euros en 2018.

En 2018, Squad est en mesure d’accompagner les entreprises de l’Ouest dans la mise en œuvre de stratégies de cybersécurité et de cloud au travers d’une offre de services de proximité via son équipe locale. Cette approche devrait permettre à la nouvelle agence bretonne de se développer rapidement.

« Notre réponse aux problématiques cybersécurité / cloud / digital comble un besoin conforté par la croissance fulgurante de notre première implantation à Rennes. Nous comptons aussi jouer un rôle actif en matière de création d’emplois et mettons tout en place pour recruter et fidéliser les meilleurs experts régionaux », commentent dans un communiqué Marc Brua (photo) et Éric Guillerm.