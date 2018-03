Squad ouvre une agence à Rennes. Squad est une société de conseil et d’expertise qui revendique depuis sa création une très forte croissance autour de ses trois offres : cybersécurité, cloud et transformation digitale. Réparti sur six agences en France (Paris, Aix-en-Provence, Sophia Antipolis, Toulouse, Rennes et Lyon), Squad compte plus de 350 employés pour un chiffre d’affaires de plus de 27 millions d’euros.

« Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture de cette nouvelle agence qui va nous permettre de commercialiser à grande échelle notre offre sur l’ouest de la France. Nous allons ainsi accompagner nos clients en proximité et leur permettre de protéger efficacement leur système d’information. Réunissant aujourd’hui 20 collaborateurs, l’agence devrait d’ici la fin de l’année intégrer de nouvelles recrues. Dans ce contexte, nous ouvrons d’ores et déjà plus de 30 postes », expliquent dans un communiqué Éric Guillerm et Marc Brua, directeurs associés de Squad.