Déjà présent au capital de la société avec une participation de 6,36% selon ZoneBourse, le fonds DBAY Advisors vient d’acquérir un bloc d’actions représentant 21,83% du capital de Sqli auprès du fonds Nobel (9,85%), véhicule financier de Weinberg Capital Partners, et de l’Amar Family Office (11,98%). DBAY Advisors devient ainsi le premier actionnaire de l’ESN française avec 28,19% du capital.

Basé à l’île de Man, DBAY Advisors se définit sur son site comme un investisseur de valeur à long terme « dans des sociétés négligées ou profondément incomprises par le marché et dans de nombreux cas en disgrâce auprès des investisseurs ».

Suite à ce changement d’actionnariat, Philippe de Verdalle, directeur général du fonds Nobel, et David Amar, dirigeant du Family Office Amar, abandonnent leur mandat d’administrateur.

« Nous tenons à remercier Philippe de Verdalle et David Amar pour leur engagement et leur implication au sein du Conseil. Avec DBAY Advisors au capital de la société, SQLI restera accompagné par son actionnariat dans l’exécution de son plan stratégique », commente dans un communiqué Philippe Donche-Gay, président de SQLI.

Cette évolution intervient après le lancement par Sqli en juillet de One Force 2022, un plan stratégique particulièrement ambitieux, et après des changements importants intervenus dans la gouvernance de l’entreprise. En juin, Philippe Donche-Gay a succédé à Hervé de Beublain à la présidence du conseil d’administration et voici quelques jours la nomination d’un directeur général adjoint en charge des finances, poste qui sera confié début janvier à Olivier Stephan, a été annoncée.