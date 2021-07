La cellule recrutement de l’agence bordelaise de l’entreprise de services numériques est en pleine effervescence. Depuis le début de son année fiscale le 1er avril, elle a déjà procédé à 23 recrutements. Et les embauches devraient continuer au même rythme dans les mois à venir. Sur l’exercice, SII Bordeaux avait prévu 60 recrutements. Compte-tenu des besoins exprimés par les clients, la société de services vient de revoir son prévisionnel à la hausse, à 80 recrutements pour un effectif initial de 105 collaborateurs.

« Avant le Covid, nous avions déjà un plan pour doubler la taille de l’entité à l’horizon 2023, témoigne Etienne David, directeur de SII Nouvelle Aquitaine (photo). Le Covid a mis en pause ce plan de croissance. Mais dès le mois de septembre dernier, nous avons repris les recrutements. Et au début de cette année, nous avons fait le constat que nous étions repartis sur une dynamique de croissance plus forte que celle observée avant la crise Covid avec une hausse de 50% des opportunités. Du coup nous avons remis à l’ordre du jour notre ambition initiale pour 2023 ».

Pour mettre toutes les chances de son côté, l’ESN s’apprête à faire passer son bureau bordelais d’une à trois chargées de recrutement. De même, deux nouveaux business managers viennent d’arriver en renfort de l’équipe commerciale. Un gros effort va également être mis sur l’alternance en partenariat avec plusieurs grandes écoles d’ingénieurs (l’ENSEIRB, l’ESTIA et l’IMA).

Malgré le ralentissement dû au premier confinement, SII a pris le risque en septembre de maintenir son emménagement dans de nouveaux locaux deux fois plus spacieux. L’agence bordelaise est ainsi passée de 500 à 1.100 m2, portant sa capacité d’accueil à une centaine de personnes. Un investissement indispensable à en croire Etienne David qui anticipe une accentuation des besoins de ses clients en externalisation de leurs ressources IT ou R&D dans ses locaux. « L’externalisation représente environ 20% de notre activité mais on va tendre vers 40% dans les prochains mois », note Etienne David.

Soucieuse de doper son attractivité, SII Bordeaux s’emploie à valoriser son savoir-faire et ses conditions de travail. L’agence met ainsi en avant le fait qu’elle vient de recevoir le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine pour son projet de drones d’opération intelligente (DROOPI). Dans le cadre de ce projet, elle va recruter et faire collaborer une vingtaine d’ingénieurs dans des domaines d’intervention variés (intelligence dans l’embarqué, nouvelles interfaces hommes-systèmes, commandes de vol, méthodes, outils, bi data…) représentatifs de son savoir-faire. Un projet comparable, baptisé OTTM (pour Optimize time to market) est sur le point de voir le jour dans le domaine du développement applicatif, qui lui permettra de valoriser ses expertises dans les technologies Web, le devOps, l’optimisation du cycle de vie logiciel, etc.

Etienne David dit également capitaliser énormément sur le label Great Place To Work, que la société a obtenu pour la quatrième année consécutive (et pour la première fois première des entreprises de « plus de 2500 salariés »). Dernière illustration de cet environnement où il fait bon travailler : la soirée Summer Party qui s’est tenue cette semaine au Canopée Café de Mérignac en présence de plus d’une centaine de personnes.

SII Bordeaux cherche notamment des experts en développement applicatif et web, en .netCore,en java, en Angular ; en ingénierie système ; en ingénierie essais ; en développement en logiciel embarqué et en gestion de projet. Si les conditions de marché le permettent, Etienne David espère que l’effectif de l’agence bordelaise approchera les 160 collaborateurs d’ici à la fin de l’exercice.