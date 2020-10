A l’occasion de sa conférence annuelle – et cette fois-ci virtuelle – .conf20, Splunk a annoncé deux acquisitions dans le domaine de la surveillance des applications, celles de Plumbr, déjà finalisée, et de Rigor, en cours. Les conditions financières de ces opérations ne sont pas dévoilées.

Basée à Talinn en Estonie, Plumbr est née d’un projet européen. Elle a bénéficié ensuite d’un financement de 1,7 millions de dollars de la part d’investisseurs (dont certains ont participé au lancement de Skype).

Plumbr a développé un logiciel offrant des fonctionnalités avancées d’instrumentation, de profilage et de surveillance des utilisateurs réels (RUM), essentielles pour surveiller les applications Java, PHP, Python et .Net. « L’ajout de la technologie de Plumbr à Observability Suite de Splunk offre aux clients une surveillance et un dépannage sans précédent des applications existantes, ainsi que des capacités de RUM, de surveillance de base de données et de profilage de code », explique Splunk dans un communiqué.

Pour compléter ces fonctionnalités, Splunk acquiert Rigor. Basé à Atlanta, Rigor est un spécialiste de la surveillance de l’expérience numérique (DEM) aidant les clients à optimiser les expériences des utilisateurs finaux dans les canaux numériques.

Avec ces deux acquisitions Splunk étendra considérablement ses capacités en matière d’APM et de DEM.

« L’accélération globale vers les architectures de cloud multicloud et hybride a créé une révolution dans le domaine de l’observabilité. Le développement, les opérations et les équipes informatiques du monde entier ont besoin de solutions en temps réel, de fidélité optimale et basées sur le machine learning qui peuvent les aider à moderniser et à créer rapidement et en toute confiance des applications cloud natives », explique dans le communiqué Tim Tully, directeur de la technologie chez Splunk. « Ensemble, Plumbr et Rigor accélèrent la vision de Splunk pour fournir une suite d’observabilité complète avec les meilleurs DEM et APM pour toutes les applications. Splunk est la suite d’observabilité de classe entreprise leader du secteur, offrant aux clients une vue complète et fidèle de leurs données. »