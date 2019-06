La filiale distribution et services IT de Spie France organisera ce weekend du 14, 15 et 16 juin à l’Espace Beeotop de Clichy un hackathon au format startup weekend sur le thème de la ville de demain. Première initiative du genre pour Spie ICS, cet événement baptisé Innovathon, devrait rassembler une centaine de participants, dont deux tiers de participants externes à l’entreprise.

« L’objectif principal est de renforcer notre écosystème innovation », expose Mohsen Karimi, directeur design innovation transformation de Spie ICS Ile-de-France. D’où cette large ouverture sur l’extérieur. Ecoles, startups, clients et partenaires : des talents et porteurs d’idée ont été mobilisés dans toute la chaîne de valeur innovation.

Mais l’événement est également tourné vers l’interne et coïncidera avec le lancement d’un programme d’intraprenariat. C’est aussi l’opportunité pour la société de distribution et de services de travailler sa marque employeur et sa visibilité.

Principaux partenaires de cet innovathon : Microsoft, qui apporte son soutien financier ainsi qu’accès privilégié à son programme Microsoft for Startups pour les trois projets gagnants ; Sigfox et OnePark, qui viendront témoigner de leur condition de startup ; l’école 42 et la ville d’Issy-Les-Moulineaux (client). Des personnalités telles qu’Emmanuel Obadia, vice-président marketing d’Oracle, Françoise Derolez, représentante Secteur public de HPE et présidente du Professional Women Network Paris ; Emmanuel François, président de Smart Building Alliance ; Paco Villetard, directeur des nouvelles technologies chez Germinal ; Jean Paul Poggioli, consultant chez Mediaterra Consultants ; Siham Laux, directeur général d’Ofildesvoisins ; Marine Wetzel, directrice de programme startup de Station F, viendront animer ders conférences ou jouer le rôle de mentor.

Spie ICS s’attend à voir émerger une dizaine de projets au cours des 54 heures que dure l’hackathon. Les porteurs d’idées devront axer leur réflexion autour de trois thèmes possibles : la smart city, les smart buildings et les smart companies. Les équipes seront ensuite incitées à bâtir leur projet en y associant dans la mesure les technologies d’intelligence artificielle, d’apprentissage machine, d’internet des objets, de données massives et de cybersécurité.

Le jury sera composé de quatre personnalités : Cédric Perier, directeur général de SPIE ICS ; Valentine De Lajarte, administratrice de Smart Building Alliance et présidente de « Partager la Ville » ; Pierre Etienne Bardin, directeur des données et de l’Intelligence Artificielle du groupe La Poste ; et Agnes Van de Walle, directrice de One Commercial Partner et membre du Comex de Microsoft France. Les trois projets gagnants se verront doter d’une incubation de 6 mois au sein de Spie ICS et d’un accompagnement personnalisé. Ils bénéficieront également de coaching et d’accompagnement de la dizaine de partenaires qui se sont associés à l’événement (parmi lesquels Station F, Germinal, Obconnect, Cecca, Mybizdev…

Spie ICS espère pérenniser cet événement en le reconduisant d’une année sur l’autre avec des thématiques différentes, en lien avec les autres activités du groupe (systèmes électriques et climatisation, gestion des installations, etc.).