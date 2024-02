Sophos change de PDG pour la première fois depuis plus de dix ans : Joe Levy succède à Kris Hagerman. Ce dernier garde un rôle de conseil au sein de l’entreprise anglaise de cybersécurité jusqu’au 1er avril prochain.

Ancien cadre de Symantec, Kris Hagerman est devenu PDG de Sophos fin 2012. Il avait auparavant passé sept ans à des postes de direction chez Symantec et Veritas, avant de devenir PDG de Corel Corporation en 2008. Kris Hagerman a dirigé Sophos vers son introduction en bourse en 2015, puis jusqu’à la vente de l’entreprise à Thoma Bravo en 2020, pour un montant d’environ 3,9 milliards de dollars.

Joe Levy (cf. photo), qui travaille chez Sophos depuis bientôt neuf ans, devient président et directeur général par intérim de la société. Sophos n’a pas précisé de date butoir pour la nomination d’un PDG titulaire. Avant de rejoindre Sophos en 2015, Joe Levy a notamment été directeur technique chez SonicWall et Blue Coat Systems. En avril 2023, il a été promu président du Sophos Technology Group, en plus de conserver son rôle de directeur technique de l’entreprise.

Le Sophos Technology Group sera désormais dirigé par le directeur produit Raja Patel et le directeur du développement John Peterson.

Joe Levy réitère dans un communiqué de presse l’engagement de son entreprise à travailler avec des partenaires de distribution : « Les PME étant de plus en plus attaquées par les acteurs de la menace, Sophos espère continuer à atteindre ces clients avec l’aide du réseau de distribution » (…) « La meilleure façon d’atteindre toutes ces organisations est d’armer les fournisseurs de services de sécurité managés (MSP) et les partenaires de distribution axés sur la cybernétique dans le monde entier – ceux qui sont capables d’opérer de manière rentable à une échelle mondiale massive – avec des technologies et des services de sécurité innovants qu’ils peuvent revendre ou co-délivrer ».

Sophos revendique actuellement un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars et une base de clients de 580.000 entreprises.