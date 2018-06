Pésente à Lille depuis 1985, Sopra Steria compte 1.000 collaborateurs dans la région et va en recruter 250 cette année. L’ESN est à la recherche de jeunes diplômés de niveau bac+5, issus d’écoles de commerce (pour les métiers du conseil), d’écoles d’ingénieurs et de cursus universitaires, ainsi que d’ingénieurs expérimentés, mais également d’étudiants bac +2/3 pour intégrer l’entreprise en contrat d’alternance ou comme stagiaire

« Nous sommes sur des métiers où l’embauche est permanente et nous constatons une pénurie de profils ingénieurs informatique sur le marché national. Peu de filières proposent aux jeunes d’opter pour le cursus numérique et ce sont pourtant des métiers offrant de nombreux débouchés. Il est essentiel pour nous de venir à la rencontre de ces jeunes afin de leur expliquer nos métiers, nos enjeux et leur transmettre notre passion, notre culture du digital », indique dans un communiqué Christelle Pradier, directrice du recrutement chez Sopra Steria.

Cette année, l’entreprise a 3.100 postes qui sont à pourvoir, dans plus de 20 villes en France, dont 2.700 en CDI et 400 alternants en CDD. L’entreprise accueille également 1.000 stagiaires dont une centaine de stages à l’international.