Le CEO et co-fondateur de SoftwareOne, Patrick Winter, est décédé deux semaines après une crise cardiaque, annonce dans un communiqué le spécialiste de l’optimisation du cloud et des licences logicielles. « Avec Patrick nous n’avons pas seulement perdu un entrepreneur passionné et un leader inspiré, mais avant tout un ami généreux et fiable. Notre seule consolation est l’héritage de Patrick : un SoftwareOne très solide. Dans l’esprit de Patrick, nous allons faire tout notre possible pour poursuivre cette success story unique. » Le communiqué précise que le conseil d’administration a estimé que l’équipe dirigeante, dans sa composition et ses rôles actuels, continuera à gérer la société et rapportera directement à son autre co-fondateur et président du conseil d’administration, Daniel von Stockar.

C’est la fin d’une ère estime toutefois un employé de l’éditeur qui s’est confié à CRN. « Chaque employé à travers le monde le connaissait. Il voyageait fréquemment. Il a visité il y a de cela un an les 80 filiales pour discuter avec chaque employé de valeurs importantes, de sa vision et de sa feuille de route. Nous étions plus qu’une famille pour lui. »

Basé à Stans en Suisse, SoftwareOne a été créé en 1985 par Patrick Winter et Daniel von Stockar. La société revendique aujourd’hui 3.000 collaborateurs et une présence dans 145 pays, dont la France.