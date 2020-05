Le groupe KKR vient de réduire sa participation au capital de SoftwareONE rapporte ChannelPartnerInsight. Le fonds de capital-investissement américain a vendu plus de 7 millions d’actions en deux jours, dans le cadre d’une opération plus large qui a levé 350 millions de francs suisses (330 millions d’euros). KKR détient désormais une participation de 10,4% dans le spécialiste européen de l’optimisation du cloud et des licences logicielles. L’investisseur new-yorkais avait acquis 25% du capital de la société en 2015, participation qui était tombée à 15% après l’introduction en bourse de SoftwareONE en octobre de l’année dernière.

Par ailleurs, 10,48 millions d’actions supplémentaires ont été cédées par la société autrichienne de gestion des services informatiques Raiffeisen Informatik, le vice-président de SoftwareONE Beat Curti et les héritiers du cofondateur de la société, Patrick Winter, décédé en 2018.

Le cofondateur et président du conseil d’administration Daniel von Stockar, Beat Curti et le membre du conseil d’administration René Gilli détiennent conjointement 29% du capital de l’entreprise suisse et en restent les principaux actionnaires.

La capitalisation boursière du partenaire et revendeur de licences Microsoft et Adobe est actuellement de 3,01 milliards d’euros, ce qui représente une hausse de 15,77% depuis les débuts en bourse de la société.