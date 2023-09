Arm a clôturé sa première séance sur le Nasdaq jeudi 25% au-dessus de son prix d’introduction, valorisant l’entreprise 65 milliards de dollars. Un succès pour sa maison mère Softbank, qui faisait un pari risqué avec un marché des IPO en berne et un marché des semi-conducteurs fragilisé par la baisse de demande de PC et smartphones.

Au final la valorisation au terme de cette première séance est plus de deux fois supérieure aux 32 Md$ déboursés par le géant japonais pour privatiser l’entreprise en 2016 et au-dessus des 40 Md$ proposés par Nvidia pour racheter l’entreprise en 2020, avant que la pression des régulateurs ne le pousse à retirer son offre.

L’action a été proposée à un prix d’introduction de 51$ , dans le haut de la fourchette fixée entre 47 et 51$, valorisant l’entreprise 54,5 Md$. Le mois dernier Softbank avait acheté la participation de 25% qu’elle ne détenait pas directement auprès de son unité Vision Fund, pour une valorisation de 64 Md$. Le prix de clôture à 63,59$ aligne la valorisation sur ce montant.

Considérée comme un test de l’appétence des investisseurs pour le risque, la réussite de l’IPO devrait encourager d’autres sociétés technologiques à se faire leur entrée sur le marché. Selon Reuters, 68 entreprises se sont introduites sur le Nasdaq depuis le début de l’année et ont levé 8,6 Md$, plus que les 6,4 Md$ sur l’indice phare de la bourse de New York.