Après l’échec de la vente d’Arm à Nvidia en février dernier pour 40 Md$, son propriétaire Softbank avait déclaré commencer les préparatifs pour une introduction en bourse. Une nouvelle étape a été franchie la semaine dernière avec le dépôt par Arm d’une demande confidentielle d’introduction en bourse (formulaire F1) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur des marchés boursiers américains.

Selon l’agence Reuters, Arm prévoit de placer ses actions sur le Nasdaq d’ici la fin de l’année et de lever entre 8 et 10 Md$. Même si Arm a précisé dans un communiqué que la taille et la fourchette de prix restent à déterminer, la transaction se présente comme la plus importante offre publique initiale (IPO) de l’année. Le test sera scruté alors que le marché des introductions tourne au ralenti, avec seulement 2,35 Md$ depuis le début de l’année aux Etats-Unis selon Dealogic. Il faut remonter à 2021 et l’introduction du constructeur de véhicules électrique Rivian pour 11,9 Md$ pour une transaction supérieure.

Dans son propre communiqué, Softbank (SBG) a déclaré avoir « l’intention qu’Arm continue d’être une filiale consolidée de SBG après la réalisation de l’offre publique initiale proposée » et ne pas s’attendre à « ce qu’une telle offre ait un effet significatif sur ses résultats consolidés ou sa situation financière ». Ce qui indique que seule une part minoritaire d’Arm sera lancée et que Softbank et son fonds Vision Fund 1 en garderont le contrôle.

Si contrairement à une vente, l’IPO d’Arm ne devrait pas constituer un levier de désendettement majeur pour Softbank, il permettra de soutenir le développement florissant de sa filiale. Malgré la faiblesse des marchés du PC et des smartphones, les ventes d’Arm ont augmenté de 28% au dernier trimestre portées par ses succès dans les centres de données, l’automobile et l’IoT. L’entreprise propose ses conceptions de processeurs à plus de 1000 clients qui fabriquent leurs propres puces, dont 8 milliards d’unités ont été expédiées au cours du seul dernier trimestre et plus de 250 milliards au total.