La société distribution et de services montpellieraine spécialisée dans la cybersécurité ne cesse de grandir. Après avoir enregistré une progression de 50% de son chiffre d’affaires en 2021, elle vient de terminer l’année 2022 sur une nouvelle croissance organique de 60%, enfonçant ses propres prévisions. Son chiffre d’affaires atteint désormais 13,3 M€ contre 8,5 M€ en 2021.

Sur l’année écoulée, la société a recruté pas moins de 130 nouveaux clients (sur 700 adressés). Des clients de plus en plus importants, avec désormais un tiers de l’activité réalisée sur le segment des entreprises de taille intermédiaire (entre 250 et 5000 salariés), souligne Frédéric Faurie, son président (photo). Il revendique même la signature de deux affaires à plus de 700 K€ avec deux grandes entreprises.

Encore plus remarquable, en un an, son effectif a quasiment doublé passant de 50 à 95 salariés. Fait notable : 20% sont désormais actionnaires de l’entreprise, les dirigeants ayant décidé d’ouvrir le capital à l’ensemble des salariés. Trois nouvelles agences ont vu le jour : à Paris, à Nantes et à Lyon, portant à cinq le nombre de ses points de présence.

Plusieurs offres se sont particulièrement distinguées. D’abord celle de son partenaire historique, Fortinet, sur laquelle la société a enregistré une croissance de 50% et qui représente encore 60% de ses revenus. Ensuite, son offre EDR managé qui repose sur la technologie SentinelOne. Elle a séduit 60 nouveaux clients et a généré des revenus en hausse de 150%.

Ses activités de Pentest et de SOC managé se sont également signalées. La première a doublé et occupe désormais une dizaine de personnes. La seconde – basée sur la technologie Sekoia – compte désormais une vingtaine de clients (dont cinq recrutés sur le seul mois de décembre) un an après son lancement. Enfin, sa nouvelle offre de sécurisation des accès tiers S-Contrôle, reposant sur la technologie Wallix, lancée en cours d’année, a pris un bon départ.

Autre motif de satisfaction : son chiffre d’affaires récurrent a doublé, passant de 3 à 6 M€. De quoi démarrer l’année sur de bonnes bases. Ainsi, malgré la morosité ambiante, l’entreprise table encore sur une forte croissance en 2023 et espère atteindre les 20 M€ de chiffre d’affaires. Les recrutements devraient continuer eux aussi mais à un rythme moins soutenu. L’entreprise se dit à l’écoute d’opportunités de croissance externe ou d’ouverture de nouvelles agences.