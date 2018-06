C’est un rapport qui doit combler d’aise Sigfox. ABI Research vient de classer le Français en tête du marché des réseaux LPA, laissant les opérateurs traditionnels loin derrière indique le cabinet dans une note d’information. « En 2017, Sigfox représentait le plus grand nombre de connexions LPWA (Low Powered Wide Area) dans le monde grâce à son avantage de pionnier en Europe », peut-on lire dans le document qui précise que les réseaux privés construits par les clients sans la participation des opérateurs mobiles comptaient pour 93% des connexions l’an dernier.

Comme le rappellent nos confrères de The Register, les opérateurs mobiles s’appuient généralement sur les réseaux NB-IoT (Narrow Band IoT) et LTE-M dont les spectres exigent une licence d’exploitation, ce qui n’est pas le cas du réseau LoRaWAN de Sigfox qui permet de maintenir une qualité de service sans quasiment d’interférences. On notera toutefois que chez nous Orange a également fait le choix de LoRaWAN et s’appuie sur Actility pour déployer un réseau IoT national, Bouygues faisant de même avec sa filiale Objenious. De son côté SFR, comme l’ensemble du groupe Altice, s’appuie sur Sigfox.

D’après ABI REsearch, les réseaux LoRa ont enregistré l’an dernier une croissance de 54% qui bénéficie de l’engouement du marché chinois où 40 villes ont déployé du LoRa pour des compteurs intelligents, des capteurs de parking, des capteurs de qualité de l’air et d’autres applications.

Le cabinet estime que les réseaux LoRa conserveront une croissance moyenne de 53% jusqu’en 2023