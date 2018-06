Le spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des objets Kerlink et l’Américain Microshare (société dans laquelle le groupe breton a pris récemment une participation), spécialisé dans la gestion de données IoT, ont réalisé la toute première intégration bout-en-bout de solutions LoRaWAN dans l’architecture IoT de Google Cloud.

L’approche des deux entreprises consiste à assurer une sécurité intégrale des données depuis les capteurs LoRaWAN jusqu’au bout de la chaîne IoT. Grâce à la collecte, la transmission, le suivi et la décompression sécurisées des données générées par les équipements sur le réseau LoRaWAN, les droits de propriété et l’origine des données commerciales sont respectés. Cela permet aux propriétaires de réseaux de se conformer aux exigences réglementaires, telles que la directive européenne RGPD. Par ailleurs, grâce aux fonctions de gestion, d’audit et de micro-contrat de Microshare, les utilisateurs peuvent partager en toute sécurité les données entre les partenaires de l’écosystème.

L’information a été rendue publique lors de l’ouverture de la dixième journée ouverte à tous les acteurs de l’IoT de l’Alliance LoRa, l’association mondiale des entreprises qui soutiennent la norme open-source LoRaWAN pour les réseaux IoT à faible consommation d’énergie et à large couverture (LPWA). Google Cloud a annoncé le 31 mai qu’il rejoignait l’Alliance LoRa en tant que membre Sponsor. Plus tôt dans l’année, Kerlink et Microshare, tous deux membres actifs de l’Alliance LoRa, avaient déjà signé un partenariat autour du développement de solutions IoT LoRaWAN, désormais étendu à Google Cloud.

« En intégrant les technologies de Microshare et de Kerlink dans Google Cloud, nous pouvons créer des solutions de qualité opérateur à l’échelle du cloud en quelques heures, là où cela pouvait prendre des mois auparavant », affirme dans un communiqué Yannick Delibie, chief technology innovation officer de Kerlink et CEO de la filiale américaine du groupe. « Simplifier l’accès à la sécurité, à la scalabilité et à la fiabilité permet aux concepteurs de solutions et aux clients de se concentrer sur la collecte et l’enrichissement rapide d’informations commerciales précieuses grâce à leurs réseaux LoRaWAN. »