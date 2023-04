L’éditeur de plateformes de flux de travail ServiceNow atteint des revenus trimestriels record : 2,1 milliards de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 22,1% par rapport au chiffre d’affaires de 1,72 milliard de dollars déclaré par la société au premier trimestre fiscal 2022. Son PDG, Bill McDermott, parle d’une croissance du chiffre d’affaires des abonnements de 27%.

La société basée à Santa Clara, en Californie, annonce un bénéfice net de 150 millions de dollars, soit 73 cents par action, ce qui représente le double des 75 millions de dollars déclarés l’année dernière. Sur une base non GAAP, elle déclare un bénéfice net de 483 millions de dollars, soit 2,37 dollars par action, contre 352 millions de dollars l’an dernier.

L’entreprise revoit à la hausse ses prévisions pour son deuxième trimestre fiscal et l’année fiscale 2023.

Dans une déclaration auprès des analystes, Bill McDermott se réjouit de la dernière version de la plateforme : « La version Utah de ServiceNow utilise de l’IA, de l’automatisation robotique des processus, du low code et de nombreuses autres technologies intégrées de manière native dans une plateforme unique d’automatisation des flux de travail ». La prochaine version s’appellera Vancouver.

« Plus de 90% de la mise en œuvre de ServiceNow passe par des partenaires ». ServiceNow précise avoir deux types de partenaires : des partenaires de mise en œuvre – qu’ils soient locaux ou intégrateurs de systèmes mondiaux – et des partenaires en libre-service – des MSP par exemple – qui peuvent ou non mettre en œuvre la plateforme ServiceNow par eux-mêmes.