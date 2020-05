Malgré la crise, ServiceNow a tiré son épingle du jeu au premier trimestre et dépassé ses prévisions financières.

La firme de Santa Clara a enregistré 995 millions de dollars de revenus tirés des abonnements, soit une croissance de 34% d’une année sur l’autre. En hausse de 33%, le chiffre d’affaires total s’établit à 1,046 milliard de dollars. Le bénéfice net GAAP atteint 48 millions de dollars, soit 0,25 dollar par action. Au cours du trimestre, ServiceNow a conclu 37 transactions de plus d’un million de dollars en valeur nette contractuelle annuelle (VCA), ce qui représente une croissance de 48% d’une année à l’autre. La société revendique 933 clients générant en moyenne chaque année plus d’un million de dollars, soit une croissance de 30% d’une année à l’autre.

« Cette pandémie nous a permis d’engager nos clients de nouvelles façons, leur permettant de se concentrer sur leurs flux de travail les plus critiques », commente dans un communiqué le CEO de ServiceNow, Bill McDermott. « Les entreprises séparent les anciennes chaînes de valeur et les réassemblent dans une plateforme mobile Now de bout en bout. Nos résultats du premier trimestre reflètent directement la position unique de ServiceNow en tant que plateforme de flux de travail pour créer de superbes expériences pour les employés et les clients, même dans ces conditions difficiles. Avec notre équipe et notre culture exceptionnelles, je suis extrêmement confiant dans la trajectoire de croissance à long terme de l’entreprise. »

« Au premier trimestre, nous avons dépassé la limite supérieure de nos prévisions pour les revenus d’abonnement et les facturations et avons enregistré un autre trimestre solide en matière de bénéfice d’exploitation et de flux de trésorerie disponibles. Avec notre modèle de revenus récurrents, nous sommes dans une position financière solide pour gérer les incertitudes à court terme et pour une croissance à long terme », assure de son côté la directrice financière Gina Mastantuono, qui prévoit pour l’ensemble de l’exercice une croissance de 28 à 29%, le chiffre d’affaires pouvant ainsi atteindre 4,1 milliards de dollars.