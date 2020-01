Arrivé à la tête de ServiceNow au mois de novembre, Bill McDermott doit se réjouir. Même s’il n’y est pas pour grand-chose, l’ancien patron de SAP peut annoncer un nouveau trimestre de croissance. Le spécialiste de la gestion des services informatiques a en effet enregistré au 4ème trimestre, un chiffre d’affaires de 951,8 millions d’euros, en progression de 33% sur un an. Les abonnements ont grimpé de 35% à 899,2 millions d’euros. La société peut même s’enorgueillir d’avoir engrangé au cours de la période 76 transactions de plus d’un million de dollars, soit une croissance de 49% d’une année sur l’autre et un record absolu. Grâce à une économie d’impôts unique de 574 millions de dollars, le bénéfice net bondit à 598,7 millions de dollars, soit 3,17 dollars par action.

« ServiceNow a battu le haut de la fourchette des prévisions pour le quatrième trimestre, terminant l’année très fort. Au quatrième trimestre, nous avons enregistré des transactions record et une large expansion de la plateforme Now », déclare, Bill McDermott dans un communiqué. « ServiceNow orchestre ce que chaque entreprise souhaite – des workflows qui créent de grandes expériences. La transformation numérique donne l’impulsion à notre élan alors que les clients de tous les secteurs se précipitent pour adopter la simplicité que ServiceNow permet. »

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires atteint 3,26 milliards de dollars, soit une croissance de 33% comparé à 2018. Grâce à l’économie d’impôts, l’entreprise de Santa Clara engrange un bénéfice net de 626,7 millions de dollars, soit 3,36 dollars par action.

Pour le premier trimestre 2020, la société s’attend à des revenus d’abonnement compris entre 975 et 980 millions de dollars et à une marge opérationnelle de 22%. Pour l’ensemble de l’exercice, elle prévoit des revenus d’abonnement se situant entre 4,22 et 4,24 milliards de dollars et une marge opérationnelle de 22%.