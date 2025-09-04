L’éditeur montpelliérain a remporté pendant l’été l’appel d’offre pour le « naming » du stade de rugby de la ville. Pour les trois prochaines années, l’enceinte du Montpellier Hérault Rugby (MHR) portera le nom de Septeo Stadium.

« C’est une grande fierté de donner notre nom à ce stade ici, à Montpellier. Cette démarche traduit parfaitement nos valeurs fondatrices : responsabilité, esprit d’équipe, performance et plaisir, que nous partageons naturellement avec le rugby », a déclaré son PPG Hugues Galambrun.

Fondé en 2013, Septeo s’est hissé l’an dernier à la 10ème place du palmarès Numeum des éditeurs français avec un chiffre d’affaires de 420 millions d’euros. La valorisation du groupe a aussi grimpé à 3 milliards d’euros avec l’entrée au capital de nouveaux investisseurs dont Téthys Invest, la holding d’investissement de la Famille Bettencourt-Meyers.

Si sa notoriété commence à être bien établie dans l’univers de la tech et le monde professionnel, elle l’est moins auprès du grand public, d’où l’intérêt de ce partenariat sportif avec Montpellier Méditerranée Métropole.

« C’est aussi un moyen pour nous, acteur de la tech européenne, de montrer que l’innovation a sa place dans l’espace public et de continuer à inspirer au-delà de nos logiciels », commente le PDG.

Le coût annuel du contrat serait de 480.000 euros selon nos confrères de Midi Libre. Le Septeo Stadium sera inauguré festivement ce samedi 6 septembre à l’occasion du premier match de la saison de TOP 14 du MHR contre le RC Toulon.