C’est une note de Morgan Stanley qui l’indique : les fabricants de matériels informatique vont enregistrer cette année leurs meilleures ventes depuis 10 ans. L’analyste Katy Huberty écrit dans le document que jusqu’à présent 1 dollar investi dans les principaux services cloud représentait 3 dollars de chiffre d’affaires en moins pour les grandes entreprises technologiques, mais à présent plusieurs catalyseurs convergent pour donner au matériel IT une seconde vie et générer pour les constructeurs une croissance à deux chiffres en 2018. « Les entreprises ont arrêté d’investir dans le matériel IT pendant qu’elles prenaient des décisions concernant la manière, le moment et le nombre de charges de travail à transférer dans le cloud. Ces décisions étant prises et avec des projets qui se précisent, les entreprises sont à présent prêtes à faire les investissements nécessaires en matériel IT », explique l’analyste.

Un dollar plus faible, des mémoires dont le prix baisse et des revenus qui s’améliorent poussent également à un renouvellement du matériel selon elle. Le fort intérêt des entreprises pour l’intelligence artificielle et pour l’internet des objets devraient également contribuer à la reprise des investissements dans les datacenters.

Katy Huberty conseille aux constructeurs de changer de stratégie et d’abandonner toute circonspection pour proposer des offres alléchantes.