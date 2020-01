L’offre de rachat de HP par Xerox ne convient pas aux actionnaires du fabricant de PC. Ces derniers la trouvent trop risquée et pas assez lucrative explique l’analyste de Morgan Stanley, Katy Huberty, dans une note consultée par CRN. « Les actionnaires de HP nous ont dit qu’ils pensaient que notre proposition d’acquisition apporterait une valeur considérable », avait pourtant assuré le CEO de Xerox, John Visentin dans un communiqué publié la semaine dernière.

Selon Katy Huberty, de nombreux actionnaires sont inquiets de la baisse des revenus de Xerox. Les derniers résultats publiés ont en effet fait état d’une baisse de 8% en glissement annuel. De plus, Xerox semble « peu susceptible de reprendre une croissance des revenus » d’ici l’année civile 2021 indique l’analyste. « Notre analyse ascendante des débouchés de Xerox suggère qu’un retour à la croissance à court terme est peu probable, car il est peu envisageable que les investissements de croissance dans les marchés nouveaux et adjacents compensent les baisses de marché et partagent les pertes des principaux marchés finaux de Xerox », écrit-elle.

Côté prix d’acquisition, le compte n’y est pas estime-t-elle, pointant un prix de 22 dollars, inférieur à celui où les actions HP se négociaient il y a un an (23,84 dollars). Elle rappelle également que les actionnaires de HP recevraient 77% du prix de la transaction en espèces, ce qui limite le gain éventuel qu’ils pourraient retirer de la nouvelle entreprise fusionnée.

« Dans nos conversations avec les investisseurs HP au cours des derniers mois, nous avons entendu des messages assez cohérents: 1) Il semble qu’il y ait beaucoup de risques à s’associer avec une entreprise dont la base de revenus diminue, dont l’équipe de direction est encore relativement nouvelle, et dont le bilan n’est pas de qualité « investment grade ». L’offre devrait donc être supérieure à 22 dollars pour compenser les risques potentiels, 2) Le bon prix pour les investisseurs prêts à s’engager avec Xerox est celui que HP ne peut pas atteindre à court ou moyen terme », écrit encore Katy Huberty qui évalue à 26 dollars ce juste prix.