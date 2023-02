Cisco a annoncé son intention d’acquérir Valtix, une start-up spécialisée dans la sécurisation des charges de travail dans les environnements multicloud. Valtix développe une plateforme de réseau cloud sécurisée qui permet une gestion unifiée des politiques de sécurité dans les environnements de cloud public AWS, Microsoft Azure, Google Cloud et Oracle Cloud Infrastructure. Une technologie que le géant des réseaux entend intégrer à sa propre plateforme Cisco Security Cloud.

Comme l’explique dans un billet de blog Raj Chopra, chef des produits de sécurité chez Cisco, la solution de Valtix permettra de « simplifier la sécurité du réseau, en protégeant les charges de travail, quel que soit le cloud dans lequel elles sont créées ou consommées ».

Basée comme Cisco à San José (Californie), Valtix a levé 26,5 millions de dollars depuis sa création en 2018. Cisco est devenu investisseur stratégique de Valtix en participant au second des deux premiers tours de table en janvier 2021. Cisco indique vouloir conclure l’acquisition d’ici la fin de son troisième trimestre fiscal, soit fin avril. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

« Valtix rejoindra le Security Business Group, où elle travaillera en étroite collaboration pour s’intégrer à notre portefeuille Security Cloud et accélérer notre parcours vers une expérience transparente dans la sécurisation des charges applicatives dans les environnements multicloud », précise Raj Chopra.

« Je ne peux vraiment pas penser à un meilleur endroit pour réunir la mise en réseau et la sécurité du cloud en une seule plate-forme qu’avec le leader de la mise en réseau unifiée et de la sécurité », s’est félicité sur Linkedin Vishal Jain, le co-fondateur et CEO de Valtix.

Valtix et Cisco partagent la conviction que la sécurité du cloud doit s’opérer au niveau du réseau pour éviter la fragmentation et les silos qui résultent de la mise en œuvre de contrôles de sécurité différenciés par chaque plateforme de cloud. « C’est le seul endroit qui voit tout le trafic qui circule entre les applications et des applications aux utilisateurs, et c’est donc le seul endroit où vous disposez de la visibilité, de la télémétrie et de l’application des stratégies nécessaires pour une sécurité consolidée et cohérente », souligne Raj Chopra.

En présentant l’an dernier sa nouvelle stratégie de sécurité globale, Cisco avait expliqué vouloir faire de Cisco Security Cloud une plateforme unifiée et basée sur des normes ouvertes. Cette plateforme comprendra la prévention, la détection, la réponse et la correction des menaces à grande échelle sans dépendance vis-à-vis d’un fournisseur. Valtix apportera désormais sa pierre à l’édifice.