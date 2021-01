Le procès entre Cisco et Acacia n’aura finalement pas lieu. Les deux entreprises sont en effet arrivées à un accord.

Il y a une semaine, Acacia, qui fabrique des produits d’interconnexion renonçait à sa fusion avec l’équipementier, qui décidait aussitôt de porter l’affaire devant la justice. Pour motiver la rupture de la transaction, Acacia expliquait qu’elle n’avait pas obtenu avant le 8 janvier, date limite de résiliation de l’accord signé en juillet 2019, l’accord des autorités chinoises. Il est vrai qu’entre temps, la valorisation de la société avait atteint 3,5 milliards de dollars, un montant bien au-dessus des 2,6 milliards de dollars proposés par Cisco. La firme de San Jose, qui assurait de son côté avoir reçu à temps l’accord du régulateur chinois, va finalement payer 4,5 milliards de dollars. Il s’agit pour elle de l’acquisition la plus chère depuis 2012, lorsqu’elle avait dépensé 5 milliards de dollars pour s’offrir l’éditeur britannique de logiciels vidéo NDS Group.

L’opération, dont la finalisation est prévue d’ici la fin du mois de mars, doit encore être validée par les actionnaires d’Acacia. On notera que dans l’heure précédant le nouvel accord, la capitalisation de la société a bondi à près de 4,8 milliards de dollars. A moins que la valorisation n’explose avant la date fatidique, un nouveau bras de fer parait toutefois exclu, aucun des deux protagonistes n’ayant intérêt à une longue et incertaine procédure juridique.

Le 31 mars au plus tard, le CEO Raj Shanmugaraj et les employés d’Acacia devraient donc rejoindre l’activité Optique de Cisco. « Je suis ravi que Cisco et Acacia aient décidé de se réunir dans le cadre de cet accord mutuel », affirme dans un communiqué Chuck Robbins, président et CEO de Cisco. « Nous sommes impatients d’accueillir Raj et l’équipe Acacia chez Cisco pour offrir à nos clients des solutions optiques cohérentes de classe mondiale pour alimenter Internet pour l’avenir. » « Nous sommes ravis d’avoir conclu cet accord avec Cisco et sommes heureux d’aller de l’avant avec ce regroupement qui, selon nous, transformera l’industrie optique, tout en offrant de grandes opportunités aux employés d’Acacia pour poursuivre leurs innovations », assure de son côté Raj Shanmugaraj.

Cette nouvelle mouture de l’accord démontre à quel point les systèmes optiques – tels que le traitement du signal numérique, les modules de circuits intégrés photoniques et les émetteurs-récepteurs destinés aux produits réseau et aux datacenters – sont importants pour Cisco. « Ensemble, nous mettrons en oeuvre notre stratégie de transformation du monde optique tel que nous le connaissons, avec des solutions innovantes pour augmenter la capacité du réseau à l’intérieur et à l’extérieur du centre de données », conclut dans le communiqué Bill Gartner, vice-président senior et directeur général, Cisco Optical Systems and Optics Group.