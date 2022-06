Cisco se lance dans la course pour fournir des solutions de sécurité de bout en bout dans les environnements multi-cloud hybrides. Lors de la conférence RSA, le spécialiste des réseaux a décrit sa nouvelle stratégie Security Cloud, dont l’objectif est de fournir une plate-forme basée sur le cloud, qui permettra de connecter et sécuriser les entreprises de toutes tailles partout dans le monde.

Grâce à une gestion unifiée, Security Cloud fournira des capacités de prévention, de détection, de réponse et de correction des menaces à grande échelle. Cisco promet d’en faire l’une des plateformes de sécurité les plus ouvertes du marché, en s’appuyant sur des normes et des API qui faciliteront l’intégration avec des solutions tierces, sans verrouillage du cloud public.

« Les entreprises recherchent un partenaire de confiance pour les aider à atteindre la résilience de la sécurité », souligne Jeetu Patel, vice-président exécutif et directeur général de la sécurité et de la collaboration chez Cisco. « Nous pensons que Cisco occupe une position unique en raison de son échelle, de l’étendue de ses solutions et de son modèle commercial neutre vis-à-vis du cloud pour répondre à leurs besoins. »

Cisco progresse également sur sa stratégie Cisco+, qui vise à accélérer la transformation vers le modèle flexible et basé sur la consommation du « Everything as a service » ou XaaS. Après le lancement l’an dernier de sa première offre Cisco+ Hybrid Cloud, Cisco enchaine avec Cisco+ Secure Connect Now, sa solution SASE (Secure Access Service Edge) unifiée. Cette offre « clé en main », disponible dans plusieurs pays, permet aux clients et aux partenaires de déployer rapidement SASE et de faciliter les opérations quotidiennes via une plate-forme gérée dans le cloud.