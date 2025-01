Cegid annonce l’acquisition de l’éditeur de logiciels de gestion portugais PHC Business Software. En moins d’un mois, le géant lyonnais réalise sa seconde opération dans la péninsule ibérique après le rachat de l’espagnol Microdata et la troisième en Europe avec l’allemand Sevdesk. Le montant de la transaction n’est pas divulgué.

Fondé en 1989, PHC Business Software est l’un des principaux fournisseurs de solutions de gestion pour petites et moyennes entreprises (PME) au Portugal. La société emploie 262 personnes réparties dans ses bureaux à Lisbonne, Porto, Madrid, Maputo et Luanda. Son portefeuille comprend un ERP en mode SaaS (PHC Go) et un ERP façonnable (PHC CS). Elle revendique 37.000 entreprises clientes et s’appuie sur un réseau de 315 partenaires de distribution. Son chiffre d’affaires était de 17,6 M€ en 2023 pour un résultat net de 4,9 M€.

« PHC Business Software s’aligne parfaitement avec Cegid », commente dans un communiqué Pascal Houillon, PDG de Cegid. « Nous capitaliserons sur les atouts clés de PHC Business Software et soutiendrons sa croissance impressionnante avec des technologies à valeur ajoutée telles que l’IA générative afin de toujours mieux répondre aux besoins du marché. Notre Centre d’Expertise de l’IA situé à Braga au Portugal sera pleinement mobilisé à cet effet. Cette acquisition renforce la position de leader de Cegid sur le segment des PME, non seulement au Portugal, en Espagne et en Afrique lusophone, mais aussi à travers l’Europe ».

Après cette cession, le fondateur et dirigeant de PHC Business Software Ricardo Parreira a décidé de passer la main. Joao Sampaio, ancien directeur de la Business Unit internationale de l’entreprise, lui succède au poste de Directeur Général. Il reportera à Javier Torrez Ramirez, Directeur Général de Cegid en Péninsule Ibérique, Amérique Latine et Afrique lusophone.

Cegid n’a cessé de se renforcer ces dernières années dans la péninsule ibérique avec les rachats successifs de Meta4 (2019), VisualTime (2021) et Grupo Primavera (2022).

Photo : Pascal Houillon, PDG de Cegid (à gauche) et Ricardo Parreira, fondateur de PHC Business Software (à droite). Crédit PHC Business Software.