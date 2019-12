Leader auprès de partenaires technologiques forts, SCC France accélère sur le cloud et densifie son offre en annonçant 4 partenariats d’envergure avec différents acteurs du Cloud français : Jaguar Network, Outscale, Scaleway et OVH.

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe qui vise à nouer des accords durables avec les différents fournisseurs Cloud pour les intégrer dans son catalogue de services et bénéficier de l’une des offres les plus larges du marché. Dans ce contexte, SCC France a notamment voulu se positionner sur le « Cloud souverain » et va continuer d’investir durablement pour travailler avec les fournisseurs français et accompagner ses clients (acteurs du secteur public et entreprises privées) dans la mise en œuvre de projets performants, sécurisés et répondant à des exigences métiers complexes.

Didier Lejeune, Directeur Général de SCC France « Ces premiers accords sont un signal fort et mettent en avant notre capacité à nouer des partenariats stratégiques avec les différents fournisseurs du marché français. Nous allons continuer d’étoffer nos référencements et souhaitons proposer à tous nos clients des offres sur-mesure qui répondent à leurs besoins spécifiques et contraintes réglementaires. »

« Nous poursuivons un vaste programme de certifications et de construction de datacenters en France visant à être à l’état de l’art sur l’ensemble des demandes du marché incluant les données de santé et financières et fera profiter SCC de toutes les spécificités des produits et services déployés par Jaguar Network depuis 2001. » Kevin Polizzi, Président de Jaguar Network

Servane Augier, Directrice du Développement 3DS OUTSCALE : « Nous croyons fermement en une synergie avec SCC avec lequel nous pourrons traiter ensemble des projets de SaaSisation d’éditeurs sur le Cloud souverain de Confiance de 3DS Outscale »

« Ce partenariat se construit autour d’exigences et de convictions communes, de valeurs partagées et surtout de confiance réciproque. Au regard de l’indépendance et de l’autonomie qui sont fermement inscrites dans son ADN, Iliad/Scaleway accorde toute sa confiance à SCC pour sa neutralité, son intérêt premier pour les clients et son impartialité, qui sont aussi les valeurs fondamentales du groupe. » Arnaud de Bermingham, CEO de Scaleway

« OVH s’impose comme l’alternative qui libère le cloud. Notre cloud est SMART : simple, multilocal, accessible, ainsi que prédictif en matière de prix et surtout, réversible. Il est également ouvert, interopérable, et transparent. Notre différence, nous la cultivons depuis deux décennies et la revendiquons. Cette collaboration constitue une complémentarité essentielle et représente un avantage décisif. » Sylvain ROURI, Chief of Sales Officer de OVH