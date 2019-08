ScanSource va se désengager de la distribution physique en Europe ainsi qu’en Amérique latine et cesser ses activités d’exportation basées à Miami rapporte CRN.

Ces activités, qui ont généré au cours de l’exercice clos le 30 juin un chiffre d’affaires de 623 millions de dollars pour un fonds de roulement de 205 millions de dollars seront cédées. Environ 490 personnes sont concernées. « Rien ne garantit que ce processus de vente aboutira à une transaction ou au moment choisi pour cette transaction », précise toutefois le grossiste américain qui s’engage a communiquer sur ce processus avec ses salariés.

Cette décision résulte de la volonté de la société de se concentrer sur les activités à plus forte croissance et à plus forte marge. « Après avoir examiné nos options stratégiques, nous avons décidé que les cessions prévues offriraient des possibilités d’accélération de notre croissance rentable et de nos flux de trésorerie », indique dans un communiqué le président et CEO de ScanSource, Mike Baur. « Ces actions nous permettront de concentrer nos investissements sur nos activités à forte croissance et à forte marge aux États-Unis, au Canada et au Brésil, ainsi que sur nos activités numériques à l’échelle mondiale. Cela permettra aux investisseurs de mieux comprendre nos opportunités de croissance à long terme. »

Le mois dernier, la firme de Greenville a fait un pas de plus dans la distribution en ligne en acquérant, pour un montant non divulgué, d’intY, un distributeur de services cloud basé au Royaume-Uni. Ce dernier propose notamment des services cloud de Microsoft, Acronis et Symantec.

ScanSource, dont la filiale européenne est basée à Trappes (78), a fait l’acquisition en 2014 des implantations allemande, française et britannique d’Imago, un grossiste européen spécialisé dans les solutions de visio-conférence. ScanSource est également spécialisé dans les communications unifiées et l’infrastructure réseau. On trouve notamment à son catalogue les marques Avaya, AudioCodes, Barco, Jabra, Konftel, NEC, Oracle Communications, Sharp, Yamaha ou encore Unify.