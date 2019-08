Il y a quelques jours, ScanSource annonçait qu’il se séparait de ses activités de distribution physique en Europe pour se concentrer sur les logiciels et les services.

Dans un entretien accordé à Channel Partner Insight le CEO du grossiste, Mike Baur, a livré certains détails de cette cession, précisant que la refonte radicale de la stratégie mondiale allait permettre à son entreprise de se concentrer sur la génération de revenus récurrents à plus forte marge pour les partenaires européens. « Nous avons à présent une identité différente en fonction des régions », a-t-il déclaré. « En Europe, notre activité concernera les logiciels et les services, et non du matériel physique. »

Il a précisé que plus de la moitié des 623 millions de dollars générés par les activités physiques provenaient du Royaume-Uni, de Belgique, d’Allemagne et de France. Cela signifie que toutes ces activités seront cédées, y compris les entrepôts. La plupart de ces derniers sont déjà gérés par des tiers.

Mike Baur a indiqué à nos confrères que plusieurs acheteurs pour l’activité hardware s’étaient déjà manifestés. Il a par ailleurs voulu rassurer le personnel de cette entité. « Nous ne nous sommes pas fixés de délai. Nous avons dit à nos investisseurs et à notre personnel que le meilleur acheteur serait celui qui respecte nos salariés. »

Interrogé sur les raisons qui poussent l’entreprise à conserver la vente physique de matériel aux Etats-Unis, au Canada et au Brésil, le patron du grossiste a expliqué que la maturité du marché y est différente. « Il est difficile de vendre à grande échelle du hardware en Europe. Il s’agit d’un marché beaucoup plus fragmenté, ce qui constitue vraiment un problème. » Il a ajouté que l’acquisition d’Intelisys et d’IntY les amenaient à se tourner vers la vente de logiciels.

Il estime que le succès rencontré avec Cisco dans la vente de solutions numériques telles que WebEx est révélateur de la croissance que ScanSource peut enregistrer en Europe, croissance sur laquelle la société se concentrera désormais.

.