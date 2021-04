Jaguar Network, fournisseur français de services d’hébergement souverains et Scality, un leader dans les solutions logicielles de stockage fichier et objet, lancent Atlas Object Storage, une nouvelle offre de service S3 liant stockage objets à la sécurisation multi-datacenters.

Atlas Object Storage : une solution accessible à l’ensemble des entreprises

Outre l’élasticité de stockage, l’optimisation des coûts et l’accessibilité – qui sont des standards dans cette nouvelle industrie – la plateforme Atlas Object Storage a pour objectif de démocratiser au plus grand nombre une solution jusqu’ici réservée aux grands groupes ou aux grandes volumétries de stockage.

La conjugaison de l’expertise de Scality dans le stockage objet et la résolue proximité régionale de Jaguar Network – qu’elle soit industrielle ou humaine – permettent à la plateforme Atlas Object Storage de se positionner comme la solution de stockage de fichiers hébergés dans des datacenters souverains hautement sécurisés.

Une disponibilité des données de bout en bout

Au cœur de trois datacenters souverains, certifiés ISO 27001 et opérés en 24/7/365 sur l’axe Paris – Lyon – Marseille, l’opérateur et hébergeur national assure à ses clients une disponibilité de bout en bout de leurs données. En effet, les données sont dupliquées sur plusieurs sites distincts simultanément en France, les fichiers sont 100% accessibles – grâce à un taux de durabilité classe entreprise (14 « 9 ») – et la chaîne de valeur de la donnée est maîtrisée.

Au-delà de la proximité géographique de ses infrastructures, Jaguar Network a dans ses missions d’assurer la proximité humaine et la simplicité d’utilisation des technologies. C’est pourquoi la plateforme de stockage S3 Atlas Object Storage a été pensée pour être 100% compatible avec les applications cloud, s’affranchissant de l’obsolescence et de la maintenance des systèmes de stockage. Ce qui permet également aux entreprises de maîtriser leurs coûts. Par ailleurs, l’interface utilisateur est ergonomique et un accompagnement à l’usage par des experts est prévu pour son déploiement et son optimisation en fonction des besoins du client.

Une sécurité renforcée

La plateforme assure une sécurité maximale à ses clients. En effet, elle bénéficie d’une interconnexion privée avec environnement cloud hybride – assurée via VPN et SD-WAN – ainsi que d’une protection renforcée face aux ransomwares – via l’invariabilité du stockage objet. Enfin, elle élève le niveau de conformité réglementaire (type RGPD) en assurant la traçabilité de l’accès à la donnée.

Un partenariat qui enrichit l’offre cloud en France

Ce partenariat entre Scality et Jaguar Network s’inscrit dans une stratégie d’enrichissement de l’offre cloud en France pour répondre au besoin très capacitif des entreprises locales. Selon un récent rapport IDC, 80 % de l’univers digital serait actuellement composé de données non structurées, réparties sur une multitude de supports de stockage (NAS, bandes, baies propriétaires) ce qui rend leur gestion très complexe et justifie une approche de stockage fichiers et objets.

La plateforme Atlas Storage Object assure ainsi à l’ensemble des entreprises – grandes ou petites – un stockage objet souverain et géoredondé en France, accessible à tous, avec une continuité d’exploitation assurée par un opérateur de proximité. Autant d’atouts qui font la différence pour les entreprises de tous secteurs.

« S’associer à Jaguar Network – entreprise de plus en plus engagée dans la démocratisation du stockage cloud suite à l’annonce de l’offre Free Pro – a résonné comme une évidence pour nous » déclare Jérôme Lecat, CEO de Scality. En tant que leaders innovants dans nos domaines respectifs, nous portons des valeurs communes, dont celle de relever et consolider ensemble le défi d’un cloud souverain européen et d’accompagner nos clients dans leur croissance. »

« L’innovation est inscrite dans l’ADN de Jaguar Network », explique Kevin Polizzi, dirigeant fondateur de Jaguar Network. « Nos équipes de R&D recherchent des solutions innovantes avec une technologie sûre, fiable et prévisible pour les services dans le cloud avec un hébergement redondé sur 3 sites distants. La plateforme Scality rend accessible la sauvegarde comme l’archivage à destination de toutes les entreprises ».