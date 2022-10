L’ESN toulousaine Scalian acquiert son homologue HR Team pour une somme non divulguée. L’objectif annoncé est de renforcer la présence géographique et l’expertise du groupe, ainsi qu’augmenter ses revenus annuels de 220 millions d’euros environ.

Il est prévu que les 850 consultants·e· de HR Team rejoignent la division de Scalian en charge du développement et déploiement de solutions numériques. Son effectif s’élèvera alors à 2.200 personnes en France.

Créée en 2005 par Laurent Bronzini et Mickaël Dray, la société HR Team dispose de bureaux à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Chambery, Niort, ainsi que de points d’ancrage à Bruxelles et Madrid. Elle a généré 75 millions d’euros de revenus en 2021 grâce à 150 clients environ et devrait afficher un chiffre d’affaires de près de 100 millions d’euros cette année.

Le spécialiste de la transformation numérique entend proposer une offre conjointe, intitulée ‘Systèmes Numériques’, qui devrait être commercialisée dans les deux ans. Cette offre couvrira notamment le choix de solutions IT, systèmes et processus ainsi que les stratégies cloud, données et cybersécurité.

Avec cette transaction, Scalian (ex-Eurogiciel, fondée en 1989) devrait dépasser son objectif de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an prochain. Le groupe appartient aux sociétés d’investissement Cobepa et Andera Partners (ex-Edmond de Rothschild Investment Partners).