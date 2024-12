Keepit, spécialiste de la sauvegarde des applications SaaS, annonce une levée de 50 millions de dollars. Fondée en 2007, la société danoise réalise son troisième cycle de financement, conduit par son investisseur historique One Peak et le Fonds d’exportation et d’investissement du Danemark (EIFO). L’opération porte à 90 millions de dollars le total des fonds levés depuis quatre ans.

La plateforme de Keepit permet de sauvegarder les données créées dans des applications Microsoft (Microsoft 365, Entra ID, Azure DevOps, Power Platform, Dynamics 365), Salesforce, Google Workspace et Zendesk. Elles sont indexées et dupliquées dans des datacenters en miroir, exploités en propre, donc dans un cloud indépendant des fournisseurs des applications. La société gère des datacenters au Danemark, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, ou encore en Australie.

Keepit emploie 350 collaborateurs et revendique plus de 10.000 clients. Ce nouveau financer va être utilisé pour accélérer son développement sur ses marchés clés, en priorité en Europe et aux Etats-Unis. L’accent sera mis aussi sur l’extension de la plateforme, avec notamment des capacités supplémentaires de gestion des données et une couverture plus large des charges de travail.