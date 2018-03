SAP adopte un nouveau mode de consommation pour sa plateforme PaaS SAP Cloud Platform. L’annonce en a été faite à Barcelone à l’occasion du Mobile World Congress. Il s’agit, explique dans un communiqué l’éditeur allemand, « de faciliter à nos partenaires et clients la réalisation et le développement de solutions innovantes utilisant notre gamme croissante de plateformes et de services professionnels ».

En parallèle, SAP lance un kit de développement logiciel iOS renforcé fonctionnant avec la SAP Cloud Platform et S/4 Hana, permettant d’étendre les applications et procédures de l’entreprise aux mobiles Apple.

Jusqu’à présent le mode de consommation de la SAP Cloud Platform était similaire à celui en vigueur pour le SaaS, donc basé sur des critères tels que le nombre d’utilisateurs mobiles ou le rythme de consommation des services. Les services proposés sur la plateforme se multipliant, l’éditeur a estimé qu’il fallait proposer quelque chose de nouveau. « Ce que nous avons essayé de faire c’est de simplifier la consommation de services par nos clients et de faciliter la montée en régime de nouveaux projets », a expliqué à CRN le vice-président mondial Marketing Produit de SAP, Dan Lahl. Selon lui, le nouveau mode de consommation participe à l’évolution de l’éditeur vers une approche plus « micro services ». « Il s’agit de faire les choses plus rapidement et avec plus d’agilité dans le monde du cloud actuel. »

Dans le nouveau modèle, les clients achètent des crédits cloud, les services pouvant ensuite être activés selon les besoins depuis un poste de provisionnement. Les clients ont accès à des statistiques régulières, à des rapports et à une comptabilité mensuelle détaillée de l’utilisation des services. Une pratique qui sera étendue au channel a précisé Dan Lahl à nos confrères.

De son côté, la SAP Cloud Platform SDK for iOS propose notamment de nouveaux contrôles et une intégration plus poussée avec l’environnement de développement Xcode et les autres services de la plateforme cloud. De nouvelles applications iOS peuvent notamment être intégrées aux services de la plateforme IoT et d’innovation digitale SAP Leonardo.