« Nous assistons à une énorme accélération dans le cloud », s’est réjoui au cours d’une conférence de presse le co-CEO Christian Klein, qui a succédé avec Jennifer Morgan à Bill McDermott à la tête de SAP au mois d’octobre. L’éditeur de Walldorf a enregistré au cours du quatrième trimestre une croissance de 35% de ses revenus provenant du cloud, dépassant ainsi le cap du milliard d’euros (1,09 milliard d’euros) sur trois mois. Le trimestre clôturait ainsi une année où les ventes cloud ont bondi de 39% pour atteindre 6,93 milliards d’euros.

Par ailleurs, 1.200 nouveaux clients S/4Hana ont été comptabilisés au cours du trimestre, portant le parc à 13.800 clients, soit une croissance de 24% sur un an. Parmi les nouveaux clients figurent Decathlon, Roche, Ford et Lockheed Martin.

Sur l’ensemble de l’exercice 2019, les revenus IFRS ont progressé de 12% par rapport à 2018 pour atteindre 27,55 milliards d’euros. En revanche, impacté par des coûts de restructuration, des dépenses de rémunération en actions plus élevées (le cours de l’action a fortement grimpé en 2019) et du rachat du spécialiste de la mesure de la satisfaction client Qualtrics pour 8 milliards de dollars en début d’année, le bénéfice opérationnel a chuté de 21% à 4,50 milliards d’euros. Après déduction des taxes, le bénéfice net s’est établi à 3,39 milliards d’euros, en baisse de 17%, pour un bénéfice par action de 2,80 euros.

Pour l’exercice 2020, l’éditeur allemand table sur un chiffre d’affaires compris entre 29,2 et 29,7 milliards d’euros (non-IFRS), en croissance de 6 à 8% à taux de change constants. La part du cloud devrait s’établir entre 8,7 et 9,0 milliards d’euros, soit une croissance de 24 à 28% à taux de change constants. Le bénéfice opérationnel devrait s’établir entre 8,9 et 9,3 milliards d’euros, en croissance de 8 à13% toujours à taux de change constants.

La société comptait au 31 décembre 100.330 salariés, dont 34% de femmes. La part de ces dernières au sein du management était de 26% « mais devrait atteindre 30% d’ici 2022 ».

Autre objectif en matière de RSE, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé pour la cinquième année consécutive. SAP prévoit d’ailleurs d’être zéro carbone en 2025.