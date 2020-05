Moins de deux mois après le départ du co-CEO Keith Block, Marc Benioff, désormais seul aux commandes, vient de procéder à quelques changements au sein du haut management de Salesforce. L’ancien patron de BT, Gavin Patterson, qui avait rejoint la société en août 2019 pour prendre en charge la région EMEA avant de se voir confier l’international en février, va à nouveau changer de poste. Ce diplômé de Cambridge va en effet quitter Londres pour rejoindre en août prochain San Francisco où l’attend un fauteuil de président et directeur des ventes mondiales. « Gavin est un leader exceptionnel et je suis ravi de l’accueillir en tant que directeur des ventes de Salesforce », affirme dans un communiqué Marc Benioff, « L’expérience mondiale de Gavin, son réseau et son expérience de dirigeant d’entreprise cotée le qualifient de manière unique pour ce poste de direction stratégique chez Salesforce. »

La zone EMEA reste sous la responsabilité de Gavin Patterson qui sera secondé par le Français Denis Terrien (photo) qui prendra en charge l’Europe du Sud et de l’Allemand Stefan Hoechbauer qui dirigera la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse). Les autres régions européennes n’ont pas, ou pas encore, de patron spécifique.

Titulaire d’un MBA obtenu à l’Harvard Business School, d’un Master en Informatique (MSC) de l’université d’Oxford, ainsi que d’un diplôme d’ingénieur en mathématiques appliquées de l’École nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique, d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications (ENSEEIHT) de Toulouse, Denis Terrien a derrière lui une riche carrière de près de 30 ans. Il a débuté celle-ci en 1991 au sein du cabinet Mc Kinsey & Co, avant de créer Amazon.fr et d’en prendre la présidence en 1999. Propulsé président de Sanford EMEA (filiale du groupe Newell) en 2001, il a rejoint ensuite comme CEO le groupe 3SI (ex 3 Suisses International), avant d’en prendre la présidence après la vente de l’entreprise à Otto Group. En 2016, il a pris la présidence du conseil de surveillance du réseau de crèches Grandir ; l’année suivante, il a été nommé président du conseil du groupe de mode Vivarte. En mai 2019, il a été élu président de l’Institut français des administrateurs (IFA). Il rejoindra Salesforce le 1er juin.

Stefan Hoechbauer va de son côté rejoindre l’éditeur le 1er octobre. Il est quant à lui titulaire d’un Master d’administration des affaires obtenu à l’université de Munich, ainsi que d’un MBA décroché à l’Institut européen d’administration des affaires (INSEAD). Il est actuellement président de la division Digital Core de SAP où il est chargé de l’activité ERP mondiale. Il a rejoint l’éditeur en 2005, et y a occupé divers postes à responsabilités notamment en tant que dirigeant en Allemagne, en Suisse et dans des marchés émergents. Auparavant, il était vice-président senior et directeur général de Peoplesoft pour l’Europe centrale, entreprise qu’il a rejointe après le rachat de l’éditeur par Oracle où il a exercé pendant 10 ans diverses fonctions commerciales et de direction.