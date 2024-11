A l’occasion de son Tour de France ‘Innovation Days’, Salesforce annonce ouvrir un nouveau bureau dans l’espace de co-working The Babel Community, entre La Joliette et le Vieux-Port de Marseille. Cetteimplantation régionale s’inscrit dans un plan d’investissement en France de l’entreprise de 3,5 milliards de dollars entre 2022 et 2027.

Salesforce déclare soutenir la formation aux compétences numériques et à l’IA en collaboration avec l’association “Code4Marseille”, pour renforcer les talents locaux.

Salesforce annonce également un soutien d’un million de dollars sur deux ans au programme « Tech your Future with AI », en collaboration avec trois associations – Fondation Mozaïk, Konexio et Diversidays – pour former plus de 1.120 jeunes issus de Quartiers Prioritaires de la Ville aux compétences numériques et à l’intelligence artificielle. Ce programme se concentre particulièrement sur quatre régions : Ile-de-France, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire.