Suite à de solides résultats trimestriels, Salesforce rétropédale sur l’emploi. Après avoir supprimé 10% de ses effectifs en début d’année, le géant du CRM va recruter 3300 employés, rapporte l’agence Bloomberg, qui précise que les nouvelles recrues seront réparties entre les ventes, l’ingénierie et le cloud de données.

« Notre travail consiste à faire croître l’entreprise et à continuer à réaliser de grandes marges », a déclaré son PDG Marc Benioff, en clôture de la conférence annuelle Dreamforce à San Francisco. « Nous savons que nous devons embaucher des milliers de personnes. »

Le dirigeant a ajouté qu’un grand nombre des 3 300 employés que Salesforce envisage de recruter seront des professionnels ayant déjà travaillé dans l’entreprise.

Ce besoin de talents qualifiés et connaissant déjà bien l’entreprise est en partie lié à l’essor de l’IA générative. Sur Dreamforce, Salesforce a dévoilé Einstein 1 Platform, son framework de métadonnées dédié à l’IA et Einstein Copilot, son assistant conversationnel qui pourra être intégré à chaque application Salesforce et à ses plateformes comme Slack et Tableau.

Salesforce peut donc s’attendre à un surcroit d’activité, notamment sur la partie cloud de données. Encore faut-il que les employés licenciés ne soient pas rancuniers ou déjà en poste chez des concurrents.