C’est l’une des pré-annonces des Partner sessions 2018 qui s’achèvent ce mardi 11 décembre par l’étape parisienne : Sage dévoilera en janvier un programme d’accompagnement commercial et marketing pour soutenir ses partenaires les plus mobilisés dans le recrutement de clients autour de ses solutions SaaS. Les partenaires les mieux organisés pour adresser et conquérir ces nouveaux clients pourront être sélectionnés dans ce programme et bénéficier de ressources commerciales dédiées, d’incitations financières et de ressources marketing. La moitié des 150 centres de compétences Sage sont potentiellement élligibles à ce programme, estime Brieuc Courcoux, vice-président des ventes indirectes de Sage France.

Au cours de ce tour de France en sept étapes qui a débuté le 13 novembre à Lyon, Sage a plus particulièrement insisté sur l’accélération de son partenariat avec Microsoft autour de sa solution pour les PME Sage 100 Cloud, devenue l’une de ses offres phares. Mise sur le marché début 2017 et bientôt disponible en v4, cette offre se caractérise par son intégration forte avec Azure et Office 365. Elle a connu une forte adoption au cours de l’exercice 2018 clos fin septembre et a fortement contribué à la croissance de 33% des ventes indirectes de licences et abonnements que Sage a enregistrées sur le segment PME.

Dans la même veine, Sage a fait état d’une accélération de sa stratégie Cloud sur son offre Enterprise Management (ex-X3) avec notamment l’annonce de deux options d’hébergement, l’une par ses propres soins (Sage Service Cloud) et l’autre par ses partenaires (Partner Cloud). Sur le segment des ETI et grandes entreprises qu’adresse cette offre Enterprise Management Cloud, Sage revendique une croissance de 12% de ses revenus indirects sur son exercice 2018.

Cette croissance de l’indirect sur les segments PME et ETI a fait ainsi passer le poids de l’indirect à 80% du revenu total reconnu par Sage sur ces segments contre 72% un an plus tôt. L’indirect aura donc été l’unique vecteur de croissance pour Sage France sur son exercice 2018, dans la mesure ou la croissance de son chiffre d’affaires est restée limitée à 3% sur l’exercice.

Avec 1.200 participants sur les sept étapes programmées cette année, le Partner sessions tour 2018 aura en revanche enregistré une forte croissance de son audience par rapport à l’édition 2017, qui n’avait réunit qu’à peine 950 participants. Un succès d’audience qui conforte Sage dans ce format.