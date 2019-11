Sage affichait sa satisfaction sur la première étape de son tour de France Partner Sessions qui s’est tenue à Lille mercredi 13 novembre. L’éditeur s’y est notamment félicité d’avoir enregistré une croissance de 13% de ses revenus récurrents (ou ARR pour annual recurring revenue) sur son exercice 2019 clos fin septembre. Un récurrent qui représente désormais 86% de l’ensemble de ses facturations, contre 80% il y a un an. Les partenaires, qui pèsent 80% de son chiffre d’affaires, ont bien évidemment été moteurs dans cette accélération de la croissance de ses revenus récurrents. Notamment les partenaires PME, qui sont passés en un an de 35% à 92% de récurrent. Pour eux, 2019 aura été l’année du basculement vers le modèle récurrent, explique Brieuc Courcoux, directeur des ventes indirectes de Sage France, promu vice-président de la division PME le 1er octobre dernier. Selon lui, l’économie de l’abonnement a pris désormais tout son sens sur le marché français du système d’information de gestion.

Cette croissance témoigne du succès de ses dernières mises à jour produits. Notamment de son offre Sage 100cloud sur laquelle les partenaires sont en train de migrer toute la base installée i7. Clients et partenaires ont également été rassurés par l’annonce en février dernier de l’abandon de Sage Gestion & Finances (l’ex-Sage Live), l’offre développée sur la plateforme Salesforce. Lancée en 2016, celle-ci n’a jamais vraiment décollé en raison de sa complexité et Sage a préféré jeter l’éponge pour revenir à une stratégie recentrée vers les attentes du marché français. L’éditeur a ainsi annoncé pour 2020 Sage 100 SaaS, une version réécrite en full SaaS de la ligne 100, son offre historique. Un projet que l’éditeur avait abandonné en 2016 pour affecter toutes ses ressources R&D à Sage Live.

Les Partner Sessions, qui se poursuivre dans les principales villes de France au cours des prochaines semaines (voir ci-dessous), sont l’occasion pour les partenaires d’assister aux premières démonstrations de Sage 100 SaaS. Au programme également de la troisième édition de ce tour de France : l’évolution de son offre Batigest sur base SQL, les nouvelles versions de ses offres Sage 100cloud gestion et paye & RH sorties en octobre et qui s’enrichissent notamment des Power Apps de Microsoft, la version 9 de son offre midmarket FRP 1000 et son offre SaaS pour les ETI : Sage Service Cloud… À noter, les présences renforcées de Microsoft et d’AWS, partenaires technologiques de Sage sur le Cloud, dont les équipes régionales et les directions nationales participeront.

Signe de la santé du business Sage actuellement : l’engouement pour ces Partner Sessions, pour lesquels les inscriptions sont en hausse de 50% par rapport à l’édition 2018 avec 1.500 participants attendus.

Les Partner Sessions seront à Marseille le 19 novembre, à Bordeaux le 26 novembre, à Paris le 3 décembre, à Strasbourg le 5 décembre, à Nantes le 10 décembre et à Lyon le 12 décembre.